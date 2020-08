Mundo ultrapassa 20 milhões de casos oficiais de coronavírus

Mais de 20 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados oficialmente no mundo, mais da metade deles nas Américas, segundo um balanço da AFP até as 19h15min desta segunda-feira, com base em fontes oficiais.

Um total de 20.002.577 de pessoas tiveram a doença, das quais 733.842 morreram, segundo cifras oficiais. Mais de quatro em cada 10 casos estão localizados em Estados Unidos e Brasil, países mais castigados pela pandemia, com 5.075.678 e 3.057.470 casos, respectivamente (163.282 e 101.752 mortos).

O ritmo da pandemia parece estabilizar-se no mundo. Desde meados de julho, um milhão de novos casos são detectados a cada quatro dias, aproximadamente.

Passaram-se 94 dias desde o anúncio do primeiro caso oficial na China, enquanto que a marca de 10 milhões de contaminações foi superada em 28 de junho. O número de casos registrados duplicou desde então, em apenas um mês e meio.

A América Latina e o Caribe, região do mundo mais afetada em números totais de casos (5.601.470) e de óbitos (221.281), continua registrando um avanço rápido da pandemia, com 576.583 novas infecções declaradas nos últimos sete dias. A região é seguida de Ásia (495.663), Canadá e Estados Unidos (379.017), Europa (153.879), África (89.644), Oriente Médio (74.588) e Oceania (3.372).

A Índia é o país do mundo com mais novos casos registrados na última semana (402.287), à frente dos Estados Unidos (376.471), que no domingo superou a marca de 5 milhões de contágios oficialmente contabilizados, e do Brasil (301.745).

Contudo, o número global de infecções reflete uma parte do verdadeiro tamanho da pandemia, já que muitos países recorrem a testes de detecção somente para rastrear surtos ou não possuem recursos suficientes para a realização de grandes campanhas de detecção de casos.