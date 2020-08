Mundo ultrapassa 20 milhões de casos oficiais de coronavírus

Mais de 20 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados oficialmente no mundo, mais da metade deles nas Américas, segundo um balanço da AFP até as 19h15min desta segunda-feira, com base em fontes oficiais.

Um total de 20.002.577 de pessoas tiveram a doença, das quais 733.842 morreram, segundo cifras oficiais. Mais de quatro em cada 10 casos estão localizados em Estados Unidos e Brasil, países mais castigados pela pandemia, com 5.075.678 e 3.057.470 casos, respectivamente (163.282 e 101.752 mortos).