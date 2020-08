PBoC: China continuará a implementar fase 1 de acordo com EUA

A China agirá de modo resoluto para abrir o setor financeiro, independentemente de quanto mude a situação internacional, afirmou o presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Yi Gang, em entrevista à agência estatal Xinhua. O país também continuará a implementar a fase 1 do acordo comercial com os Estados Unidos, disse a autoridade.



Yi mencionou, segundo a agência, medidas como o fim de cotas para limitar investimento para investidores institucionais estrangeiros qualificados e a permissão para que empresas como American Express, MasterCard e Fitch Ratings operem no mercado local. O país ainda estará fortemente envolvido na governança global econômica e financeira, além de salvaguardar o multilateralismo, disse ele, citando também que o a China pretende avançar na internacionalização do yuan.