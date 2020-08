Grande movimentação nas eleições de Trinidad e Tobago apesar da pandemia

Os eleitores de Trinidad e Tobago se aglomeram para votar nesta segunda-feira, apesar da pandemia, em uma eleição em que o Movimento Popular Nacional do primeiro-ministro Keith Rowley (PMN, centro) é o favorito.

Rowley pediu aos eleitores que respeitem as medidas para evitar a disseminação do coronavírus durante as comemorações previstas por sua vitória e a ficarem longe da sede do partido.

"Não queremos que uma boa campanha eleitoral seja arruinada por grandes concentrações que podem causar a propagação do vírus", disse após votação em Westmoorings, poucos quilômetros a oeste da capital, Port of Spain.

"Comemore em pequenos grupos na casa de um amigo, pois haverá motivos para comemorar, mas devemos ser responsáveis em todos os momentos", acrescentou.

Seu partido PMN aparece na última pesquisa pré-eleitoral com uma vantagem de cinco pontos percentuais sobre seu principal rival, o Congresso Nacional Unido (UNC, centro esquerda), do ex-primeiro-ministro Kamla Persad Bissessar.

Nessa ex-colônia britânica, um milhão de eleitores deve eleger os 41 membros do Parlamento e o líder do partido vencedor deve formar um governo.

Os principais temas da campanha eleitoral giraram em torno da pandemia e da corrupção.

Entre os candidatos a deputado está Austin "Jack" Warner, o ex-vice-presidente da Fifa denunciado na Justiça dos Estados Unidos por seu suposto envolvimento no notório "Fifagate", que veiculou os enormes subornos pagos no mundo do futebol.

No total, são 146 candidatos de 19 partidos políticos, 30% mulheres, para as 41 cadeiras.

Este arquipélago de 1,4 milhão de habitantes localizado na costa da Venezuela registra 136 casos ativos de covid-19, 67 dos quais foram detectados nas últimas duas semanas.