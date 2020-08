Distúrbios e assaltos no centro de Chicago

Chicago, no norte dos Estados Unidos, foi palco de confrontos e trocas de tiros entre policiais e uma multidão de pessoas que assaltaram lojas do centro da cidade na noite de domingo, informou a polícia nesta segunda-feira (10).

A imprensa local, que cita a polícia, afirmou que houve mais de 100 prisões e que 13 policiais ficaram feridos em meio aos distúrbios que incluíram ataques e roubos em lojas de luxo.

"Houve disparos contra a polícia, que respondeu com fogo", tuitou o porta-voz da polícia de Chicago, Tom Ahern, que declarou entretanto que nenhum oficial ficou ferido neste confronto.

A imprensa local disse que as autoridades não estavam seguras em relação ao motivo que desencadeou os distúrbios, que ocorreram depois do anúncio de um tiroteio policial no bairro de Englewood.

Escombros encheram o estacionamento de uma loja de produtos eletrônicos Best Buy, onde as pessoas carregavam mercadorias em seus veículos, enquanto uma loja da Apple teve as vitrines quebradas.

O repartição de Trânsito da cidade suspendeu todos os serviços de trem e ônibus para o centro da cidade à pedido das autoridades de Segurança Pública. As pontes de entrada na cidade também foram fechadas para limitar o acesso.

Os protestos contra o racismo e a brutalidade policial estouraram ao longo de todo Estados Unidos após a morte em Minneapolis em 25 de maio do cidadão negro George Floyd, asfixiado por um policial branco.