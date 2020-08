Comunicado do Business Wire :CyberArk

CyberArk (NASDAQ:CYBR), anunciou hoje que foi nomeada Líder no Quadrante Mágico Gartner da 2020 para Gestão de Acesso Privilegiado1, posicionada tanto em capacidade de execução quanto em visão plena pela segunda vez consecutiva.

A CyberArk oferece a solução mais abrangente para proteger contas privilegiadas, credenciais e segredos associados a pessoas, aplicativos e máquinas em ambientes de nuvem e híbridos. Como líder mundial em gestão de acesso privilegiado, a CyberArk permite que organizações de todos os portes reduzam o risco, melhorem a eficiência operacional e adotem com segurança tecnologias e infraestrutura modernas, incluindo nuvem, operações de desenvolvimento e automação de processos, a fim de transformar seus negócios.

"Este relatório reforça que o mercado de gestão de acesso privilegiado continua a amadurecer com a adoção acelerada", disse Marianne Budnik, Diretora de Marketing na CyberArk. "Com a gestão de acesso privilegiado como base, a estratégia de segurança de identidades da CyberArk fornece soluções inovadoras que oferecem suporte à capacidade dos clientes de navegar em ambientes de negócios dinâmicos e muitas vezes imprevisíveis, maximizando os recursos existentes e protegendo contra ameaças cibernéticas emergentes."

A Gartner Peer Insights documenta a experiência do cliente por meio de classificações verificadas e revisões de profissionais corporativos de TI. Desde 25 de março de 2020, as análises da CyberArk incluem o seguinte:

"Trabalho diretamente com a CyberArk há mais de seis anos. A CyberArk tem sido o melhor fornecedor com o qual trabalhei em meus mais de 20 anos de carreira em TI. A CyberArk tem uma visão clara e comunicação aberta quanto a produtos e suporte. A CyberArk oferece excelentes produtos que lideram a indústria na gestão de acesso privilegiado." - Gerente de Segurança de TI, Setor Financeiro [leia análise completa]

"Estamos implantando a CyberArk para atender às necessidades de gestão de sigilos em nossos aplicativos e, após uma forte adoção por nossa equipe de P&D;, foi colocada em produção e infraestrutura. A solução atende a todas as nossas necessidades e cobre expectativas futuras, como a gestão de acesso remoto seletivo (Fornecedor - Alero) ou nossa mudança para IaaS com Conjur, ou SaaS para Aplicativos Corporativos (PSM para Nuvem)." - Gerente Sênior - Líder do Programa Corp IAM, Setor de Fabricação [leia análise completa]

"A CyberArk nos ajuda a identificar ameaças e vulnerabilidades importantes e garantir que estas vulnerabilidades sejam abordadas antes que algo de ruim ocorra. Lidar e superar nossas fraquezas é uma solução mais preventiva. Ela facilitou a gestão de senhas de contas privilegiadas e contas de serviço, que agora são impossíveis de gerenciar com soluções de gestão de senhas e sessões. Além disto, podemos registrar todos os acessos a nossos servidores físicos ou virtuais. Portanto, tudo está agora sob controle e não temos nenhuma preocupação com a segurança." - Engenheiro de Rede e Segurança, Setor de Serviços [leia análise completa]

Para baixar uma cópia de cortesia do Quadrante Mágico Gartner da 2020 para Gestão de Acesso Privilegiado, visite: https://www.cyberark.com/gartner-mq-pam/

1 - Gartner, Magic Quadrant for Privileged Access Management, Felix Gaehtgens, Abhyuday Data, Michael Kelley, 4 August 2020

Isenção de Responsabilidade da Gartner

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, referentes a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

As análises da Gartner Peer Insights constituem opiniões subjetivas de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não representam as opiniões da Gartner ou de suas afiliadas.

Sobre a CyberArk

CyberArk (NASDAQ:CYBR) é líder mundial em gestão de acesso privilegiado, um nível crítico de segurança de TI para proteger dados, infraestruturas e ativos em ambientes de nuvem e híbridos e em todo a linha principal de operações de desenvolvimento. A CyberArk oferece a solução mais completa do setor para reduzir o risco criado por credenciais e sigilos privilegiados. A empresa tem a confiança das organizações com liderança mundial, incluindo mais de 50% da Fortune 500, para proteção contra invasores externos e usuários internos mal-intencionados. Sendo uma empresa internacional, a CyberArk está sediada em Petach Tikva, Israel, com sede nos EUA localizada em Newton, Massachusetts. A empresa também possui escritórios nas Américas, Europa, Oriente Médio, África, Ásia-Pacífico e Japão. Para saber mais sobre a CyberArk, acesse https://www.cyberark.com/, leia os blogs da CyberArk ou siga-nos no Twitter em @CyberArk, LinkedIn ou Facebook.

