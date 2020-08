Comunicado do Business Wire :Everbridge, Inc.

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder mundial em gestão de eventos críticos (CEM, na sua sigla em inglês) e soluções de alerta público a nível nacional, anunciou hoje que a Diretoria de Saúde da Noruega está aproveitando a solução de Alerta Público da Everbridge para avisar rapidamente dezenas de milhares de noruegueses que viajam para fora do país sobre as mudanças no cenário de risco relacionado com a COVID-19, bem como os procedimentos e protocolos mais recentes, como diretrizes de quarentena recomendadas.Devido ao aumento de casos de coronavírus em vários destinos turísticos, as autoridades norueguesas confiam na Everbridge para informar os cidadãos no exterior sobre as novas diretrizes necessárias ao reentrar em seu país de origem. Com o sistema de Alerta Público da Everbridge, a Diretoria de Saúde da Noruega pode fornecer informações oportunas, valiosas e potencialmente salvadoras, ao mesmo tempo em que protege completamente a privacidade do destinatário, sem informações de identificação pessoal (PII, na sua sigla em inglês) coletadas, para enviar um alerta de SMS personalizado para aqueles viajantes noruegueses específicos, disponibilizando-os as informações oficiais do Ministério da Saúde.

"Para aqueles que estão de férias...", dizem os alertas, "O aumento de infecções em [sua localização atual] torna provável que os noruegueses que viajam sejam colocados em quarentena quando voltarem para casa."

O sistema híbrido de Alerta Público da Everbridge, que combina difusão celular e tecnologias baseadas em endereço, grupo e localização, torna possível enviar alertas móveis (preservando a privacidade) para todos os cidadãos noruegueses ou cidadãos noruegueses específicos - estejam eles na Noruega ou em outro país -, permitindo que as agências governamentais cuidem e notifiquem os cidadãos com informações importantes relacionadas com pontos críticos do vírus e protocolos necessários ao voltar para casa.

"Usamos a Everbridge...", afirmou o diretor assistente de Saúde, Espen Rostrup Nakstad, em uma entrevista à TV2 norueguesa. "Quando optamos por enviar SMS, é para alertar os turistas noruegueses de que a situação está prestes a mudar e que é importante que acompanhem e avaliem sua própria situação."

Em abril, a Diretoria de Saúde da Noruega confiou na Everbridge para enviar 5,4 milhões de alertas para toda a população do país nórdico e para 300 mil visitantes estrangeiros, alertando-os sobre as restrições de confinamento por pandemia. O Ministério da Saúde enviou as mensagens no idioma de escolha do destinatário, incluindo norueguês, inglês, francês, alemão, espanhol, polonês e russo.

A pandemia da COVID-19, juntamente com o mandato recente exigindo que os países membros da União Europeia tenham um sistema de aviso para toda a população em vigor até junho de 2022, fornece um grande catalisador para a adoção de sistemas de alerta para a população.

"A Diretoria de Saúde da Noruega demonstra uma liderança modelo, garantindo que as pessoas permaneçam seguras e informadas ao viajar para fora do país", disse Javier Colado, vice-presidente sênior internacional da Everbridge. "É uma honra apoiar a Noruega nesta iniciativa de segurança pública que protege a privacidade e, ao mesmo tempo, garante que cada cidadão norueguês permaneça atento onde quer que viaje."

A Everbridge oferece suporte a alertas para toda a população em 11 países da Europa, Ásia, Oceania, Oriente Médio, África e América do Sul, incluindo Austrália, Grécia, Islândia, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Peru, Singapura e Suécia. Os recursos de alerta populacional da Everbridge também abastecem alguns dos estados mais populosos da América do Norte, incluindo Flórida, Nova York e Califórnia, bem como mais de 3,7 mil municípios, condados e cidades em 49 dos 50 estados dos EUA, em todas as províncias do Canadá e em toda Europa e Ásia, incluindo implementações em vários estados populosos da Índia.

