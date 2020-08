Trinidad e Tobago realiza eleições apesar da pandemia, com partido no poder como favorito

Os locais de votação abriram nesta segunda-feira (10) em Trinidad e Tobago, onde um milhão de eleitores estão convocados a renovar o Parlamento em plena pandemia, em uma eleição na qual o partido governista aparece como favorito.

A última pesquisa pré-eleitoral apontou o Movimento Nacional do Povo (PMN, centro), do primeiro-ministro Keith Rowley, com cinco pontos percentuais acima de seu principal rival, o partido Congresso Nacional Unido (UNC, centro-esquerda), da ex-primeira-ministra Kamla Persad Bissessar.

Nesta ex-colônia britânica, os eleitores devem escolher os 41 integrantes do Parlamento e o líder do partido vencedor deverá formar um governo.

Entre os candidatos a deputado está Jack Warner, o ex-vice-presidente da FIFA denunciado pela justiça dos Estados Unidos por seu suposto envolvimento no famoso "Fifagate", que divulgou os enormes subornos pagos no mundo do futebol.

A pandemia de coronavírus e a corrupção foram os dois temas principais da campanha.

Este arquipélago de 1,4 milhão de habitantes localizado na costa da Venezuela registra 136 casos ativos de COVID-19, 67 deles detectados nas últimas duas semanas.

Em uma tentativa de conter a propagação do vírus, Rowley anunciou o fechamento de todas as escolas do ensino básico, depois que vários estudantes testaram positivo para o coronavírus.

Mas o uso de máscaras não é obrigatório nas mesas de votação.

Muitos atribuem o surto ao tráfico de migrantes da vizinha Venezuela ou do continente sul-americano. No entanto, nenhum venezuelano deu positivo para a COVID-19 entre os novos casos.

Trinidad e Tobago tem uma grande diversidade étnica e a política se divide em grande parte entre as duas principais: os descendentes da África e os da Índia.

A maioria dos apoiadores do PNM são de ascendência africana, enquanto os da UNC de origem sul-asiática.

Os locais de votação fecham às 19h00 no horário de Brasília e os primeiros resultados são aguardados de imediato.