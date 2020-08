A ministra libanesa da Justiça, Marie-Claude Najm, apresentou o pedido de demissão nesta segunda-feira e se tornou o terceiro membro do gabinete a tomar esta decisão após a explosão no porto de Beirute.

"A ministra apresentou sua renúncia", afirmou uma fonte do ministério da Justiça. No domingo, os ministros da Informação e do Meio Ambiente abandonaram o governo do primeiro-ministro Hassan Diab.