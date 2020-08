Terremoto é registrado na Carolina do Norte

Um terremoto de magnitude 5,1 e pouca profundidade atingiu, neste domingo (9), a Carolina do Norte, provocando o movimento de edifícios no maior tremor na área em mais de 100 anos, embora não tenha havido relatos de grandes danos ou feridos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou o terremoto a uma profundidade de apenas 3,7 quilômetros, com epicentro próximo à cidade de Sparta, Carolina do Norte, próximo à fronteira com a Virgínia.

"Grandes terremotos são relativamente raros na região", disse o USGS. "No século XX, um terremoto de magnitude 5 ocorreu a menos de 100 quilômetros deste de 9 de agosto, de magnitude 5,2, nas montanhas Great Smoky em 1916".

O terremoto "derrubou coisas de nossas prateleiras e suportes de televisão", disse Michaela Johnson, da vizinha Traphill, à televisão local WXII.

"Quando atingiu aqui, soou como um rugido longo, então balançou por cerca de três minutos", relatou Emily Poff. "Foi muito intenso".

Grandes terremotos são relativamente raros na costa leste dos Estados Unidos.

Um de magnitude 5,8 em 2011, centralizado mais ao norte na Virgínia, causou milhões de dólares em danos na região, incluindo no Monumento a Washington e na Catedral Nacional da capital do país.

O prefeito de Sparta, Wes Brinegar, disse que não há informações de feridos ou de danos graves.