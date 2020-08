Em Live para apoiar Beirute, Trump pede investigação de explosão em porto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cobrou uma investigação para apurar as causas da explosão no porto de Beirute na última terça-feira (4). Após discursos contraditórios do governo norte-americano sobre a tragédia, Trump pressionou a comunidade internacional para descobrir o que de fato aconteceu.



"Foi acidente de fato? Se foi acidente, foi um acidente tremendamente horrível. Cabe saber: será que foi outra coisa diferente que não um acidente?", questionou o presidente norte-americano em teleconferência com outros chefes de Estado organizada pelo presidente da França, Emmanuel Macron. O presidente Jair Bolsonaro também participou e transmitiu parte da reunião pelas redes sociais.



Na terça-feira (4), após a explosão, Trump chegou a afirmar que o desastre ocorrido na região portuária de Beirute parecia ter sido um "ataque". Neste domingo (9), porém, ele condicionou a avaliação a uma investigação. "Uma investigação deve ser feita com muito empenho e, se houve qualquer coisa diferente do que hoje lemos, e tenho recebido diferentes leituras do que pode ter acontecido na tragédia, esperamos que ocorra uma investigação prontamente."