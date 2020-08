Presidente do Líbano promete investigar explosão: ninguém está acima da lei

Sob pressão internacional, o presidente do Líbano, Michel Aoun, prometeu investigar e responsabilizar todos os culpados pela explosão na região portuária de Beirute, que matou mais de 150 pessoas e espalhou destruição por quilômetros na última terça-feira (4). Aoun participou de uma teleconferência neste domingo (9), com chefes de Estado organizada pelo presidente da França, Emmanuel Macron.



O governo do Líbano é acusado de negligência na explosão e está à beira de uma crise humanitária após a destruição de estoques de comida e remédios. O comando do país enfrenta manifestações nas ruas. Na sexta-feira (7), Michel Aoun, disse que a tragédia pode ter sido causada "por intervenção externa", citando a hipótese de "um míssil".



Neste domingo (9), o presidente do país árabe prometeu combater a corrupção e empreender reformas após a destruição, em uma tentativa de responder ao cenário. Ele recebeu declarações de condolências na reunião, mas também ouviu cobranças para uma investigação internacional sobre o ocorrido.



"Ninguém está acima da lei. Comprometi-me com cada cidadão libanês que toda pessoa cuja participação ficar comprovada será responsabilizada em conformidade com a legislação libanesa vigente", disse.



A teleconferência foi transmitida pelo presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais. Bolsonaro prometeu enviar ajuda humanitária ao país e afirmou que negocia o envio de uma equipe multidisciplinar para colaborar com a perícia técnica. Ele convidou o ex-presidente Michel Temer para chefiar a missão brasileira no Líbano.