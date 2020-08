Terremoto atinge Condado próximo a Sparta, na Carolina do Norte, informa CNN

A CNN noticiou há pouco um terremoto de magnitude 5.1 a cerca de 2 milhas (3,2 km) da cidade de Sparta, no estado da Carolina do Norte (EUA). As informações são do US Geological Survey (USGS).



Não há informações sobre danos causados pelo fenômeno, mas, segundo o USGS, terremotos começam a ser destrutivos a partir da magnitude de 4.0 a 5.0, podendo variar. Um terremoto de escala 5.3 é considerado moderado.



O tremor, cujo epicentro aconteceu no Condado de Allegheny, foi sentido na Carolina do Sul e na Georgia, de acordo com publicações nas redes sociais reportadas pela CNN. Conforme a emissora, isso aconteceu por volta das 8h07 (no horário oriental).