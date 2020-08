Bolsonaro participa de videoconferência para angariar doações a Beirute

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa na manhã deste domingo de videoconferência internacional com líderes globais de apoio a Beirute. O encontro virtual estava previsto para iniciar às 9 horas, conforme informou ele em post no seu perfil no Twitter.



"Às 09hs videoconferência internacional de Apoio Beirute e ao povo Libanês", informou o presidente, em seu perfil.



Bolsonaro mencionou ainda outros participantes da videoconferência. Dentre eles, estão o presidente do Líbano, Michel Aoun, o presidente da França, Emmanuel Mácron, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além disso, também está prevista a participação de representante da Organização das Nações Unidas (ONU) e ainda do Egito, Catar e Jordânia.



A videoconferência de apoio a Beirute é co-organizada pela ONU e pela França. O objetivo é obter doações para ajudar o Líbano, cuja capital foi devastada por uma explosão na última terça-feira, dia 04.