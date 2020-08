EUA se aproxima de 5 milhões de infectados por covid; Itália tem mais 347 casos

O número de casos confirmados de coronavírus nos Estados Unidos está se aproximando de cinco milhões, embora regiões do país continuem a mostrar sinais de que a propagação do vírus está diminuindo. De acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, o total de casos confirmados chegou a 4,96 milhões neste sábado.



Ainda de acordo com a universidade, os EUA relataram mais de 58 mil novos casos de coronavírus na sexta-feira. Globalmente, os casos confirmados ultrapassam 19,4 milhões e mais de 722 mil pessoas morreram, incluindo de 161 mil americanos.



Na Europa, o governo da Itália acrescentou mais 347 infecções por coronavírus à a contagem oficial, um dia depois de ultrapassar a barreira dos 500 casos pela primeira vez desde o final de maio.



Com a atualização deste sábado, feita pelo ministério da Saúde do país, o número de casos diários retorna à faixa de 200 a 300 novas infecções diárias que manteve nas últimas semanas.



Autoridades pediram aos italianos que mantenham a vigilância sobre o vírus, já que Espanha, França e Alemanha viram as infecções diárias chegarem à marca de mil casos recentemente, após o abrandamento das medidas de bloqueio de vírus.