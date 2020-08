Paquistão retoma voos internacionais alegando queda de casos de covid-19

O Paquistão anunciou que vai retomar todos os tipos de voos internacionais para o país e a partir do seu território, começando neste domingo. O governo alega que há uma queda constante nas mortes e infecções por covid-19 no país.



O anúncio acontece semanas depois de o Paquistão reabrir parcialmente

aeroportos nacionais para voos comerciais. No início da semana, todos os voos domésticos foram autorizados no país.



A proibição total de voos comerciais domésticos e internacionais foi imposta em março, quando o Paquistão aplicou o bloqueio nacional para conter a disseminação do coronavírus. Mais tarde, as restrições foram gradualmente atenuadas. O pico de mortes e infecções foi relatado em junho.



Neste sábado, o Paquistão contabilizou 14 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de fatalidades relacionadas ao vírus para 6.068.