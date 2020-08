Presidente do Mali nomeia os nove membros do Tribunal Constitucional

O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, nomeou por decreto nesta sexta-feira (7) nove juízes para o Tribunal Constitucional, de acordo com as recomendações da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para tirar o país da crise política.

O órgão é um dos pontos de discórdia na crise, depois que invalidou em abril cerca de trinta resultados das eleições legislativas, uma ação que beneficiou o partido de Keita, mas provocou protestos.

Desde então, uma coalizão de opositores, líderes religiosos e membros da sociedade civil pedem a renúncia do presidente, que está no poder desde 2013.

No início de julho, uma manifestação acabou em três dias de motins mortais. Na tentativa de acalmar as tensões, o chefe de Estado anunciou uma "dissolução de fato" do Tribunal Constitucional.

O chamado Movimento 5 de Junho, símbolo dos protestos que continua a exigir a renúncia do presidente, anunciou nesta sexta-feira uma nova manifestação na capital Bamako "e nas capitais regionais" para terça-feira.