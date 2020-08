Cerca de 20 mortos em ataque a tiros em Burkina Faso

Cerca de 20 pessoas foram mortas nesta sexta-feira (7) quando homens armados não identificados atacaram um mercado no leste de Burkina Faso. Segundo comunicado do governador da região, coronel Saidu Sanu, eles invadiram o mercado de gado por volta de meio-dia, na aldeia de Namungu, e atacaram a população. Há também muitos feridos.

O leste e o norte de Burkina Faso são as regiões mais afetadas pelas atrocidades de grupos jihadistas no país da África Ocidental, que já causaram mais de 1.100 mortes e um milhão de desabrigados nos últimos cinco anos.

Desarmadas e mal treinadas, as forças de segurança do país são superadas em número por jihadistas, apesar do apoio de mais de 5 mil soldados franceses posicionados na região do Sahel.

A violência jihadista, juntamente com os conflitos entre comunidades que afetam o Sahel central, levaram a um total de 4 mil mortes no Mali, Níger e Burkina Faso em 2019, de acordo com a ONU.