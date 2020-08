Candidaturas de mulheres à Câmara de Representantes dos EUA bate recorde

O número de mulheres candidatas a uma cadeira na Câmara de Representantes dos Estados Unidos nas próximas eleições alcançou um novo recorde, segundo anúncio feito na sexta-feira (7) por um centro de referência de atividade política feminina no país.

"Até o momento, 243 mulheres garantiram sua candidatura à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos" nas eleições de 3 de novembro para o Congresso, um número que representa "um novo recorde", informou o Center for American Women and Politics (CAWP), que faz parte da Rutgers University.

O recorde anterior era de 2018, com 234 mulheres, segundo o CAWP, que esclareceu que ainda há eleições primárias a serem realizadas em 13 estados, portanto, a contagem atual pode aumentar.

Das atuais candidatas, 74 pertencem ao Partido Republicano, também o maior número da história, bem acima do recorde anterior de 2004, que era de 53 indicações. Já do lado democrata, 169 mulheres estão concorrendo a um assento na Câmara dos Representantes, menos do que o recorde de 182 nas eleições de meio de mandato de 2018, observou o CAWP.

Em janeiro de 2019, uma quantidade inédita de mulheres e membros de minorias entrou no Congresso. Isso aconteceu em um ano marcado pelo movimento contra o abuso sexual #MeToo e pela desconfiança do presidente Donald Trump.

Cerca de um quarto das cadeiras do Congresso são atualmente ocupadas por mulheres: 101 na Câmara de Representantes (88 delas democratas) e 26 no Senado (17 delas democratas). Na Câmara, a democrata Nancy Pelosi, que exerce pela segunda vez a presidência, se tornou em 2007 a primeira mulher na história ocupar o cargo.