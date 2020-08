Comunicado do Business Wire :EVERTEC

A Evertec (NYSE: EVTC), empresa líder em processamento de pagamentos e tecnologia, anunciou hoje o lançamento da plataforma RiskCenter 360 na América Latina, projetada para monitorar, detectar e prevenir fraudes em transações eletrônicas. A plataforma tem a capacidade de analisar e detectar a existência de padrões e mudanças no comportamento transacional por entidades, indivíduos e contas, integrando-se a vários canais de pagamento simultaneamente.

"Os pagamentos eletrônicos continuam crescendo exponencialmente. Com essa tendência, lançamos nossa solução RiskCenter 360 para minimizar possíveis oportunidades de fraude, integrando as ferramentas de segurança necessárias para proteger o consumidor e as instituições financeiras e empresas. A plataforma foi projetada para organizações que, de uma forma ou de outra, lidam com meios eletrônicos de pagamento e transações, como bancos, emissores, adquirentes, processadores e empresas, processados ou não pela Evertec", disse Rodrigo Del Castillo, vice-presidente executivo de Serviços de Pagamento da Evertec para a América Latina, que acrescentou que o RiskCenter está ativo em mais de 50 clientes na América Latina.

Karla Chamorro, vice-presidente de Produto de Emissão, ATM e Riscos da Evertec, destacou a capacidade analítica que a plataforma oferece aos seus usuários e a capacidade de analisar os riscos associados às diferentes transações e eventos realizados pelos clientes nos múltiplos canais de interação com a instituição.

"O gerenciamento de riscos representa um desafio global devido ao aumento das transações digitais nos últimos meses. O RiskCenter 360 monitora e executa ações de análise de risco e monitoramento e controle de fraudes associadas às diferentes transações e eventos realizados pelos clientes. Possui um poderoso sistema de detecção que maximiza o uso de fontes de dados e um sistema flexível de gerenciamento de regras que não requer experiência em programação, melhorando a experiência do usuário", afirmou Chamorro.

Até o final de 2020, estima-se que as fraudes no comércio eletrônico seja de US$ 12 bilhões. A principal infração é a "aquisição de conta", que representa 29,8% de todas as fraudes no comércio eletrônico.* De fato, entre 2016 e 2017, esse mesmo tipo de fraude, também conhecido como Account Takeover, cresceu mais de 122%, causando prejuízos de US$ 9 bilhões em 2019.**

Recursos da plataforma para detecção e prevenção de fraudes:

-- Monitoramento de eventos e detecção de padrões suspeitos para diferentes métodos de pagamento, incluindo transações com ou sem cartão-presente.

-- Análise de eventos em tempo real e próximo ao real em múltiplos canais e dispositivos de pagamento, como pontos de venda (POS), caixas eletrônicos e comércio eletrônico, entre outros.

-- Envie notificações para os titulares de cartão por meio de vários canais.

-- Analise e documente o resultado de casos suspeitos de fraude com base nos resultados da investigação dos alertas correspondentes.

-- Ative, se necessário, o bloqueio de cartões, contas, terminais e lojas, entre outros, de forma preventiva ou permanente.

Com o RiskCenter 360, a Evertec continua ajudando a capacitar as empresas, oferecendo tecnologia de ponta que atende as suas necessidades de detectar e prevenir fraudes. A Evertec fornece soluções para os problemas que os consumidores enfrentam atualmente, protegendo seu dinheiro e dados financeiros por meio de qualquer canal que realize transações, aumentando assim sua confiança no sistema de pagamento eletrônico.

*PYMNTS.COM (14 de março de 2020). "eCommerce Fraud Presents A $12 Billion Problem". ** Columbus, Louis. (18 de maio de 2020). "How e-commerce's explosive growth is attracting fraud". Forbes.com

Sobre a Evertec

A Evertec (NYSE: A EVTC), empresa líder em serviços de processamento de transações na América Latina, fornece serviços de aquisição de transações comerciais, processamento de pagamentos e gerenciamento de processos de negócios. Opera um sistema de rede de pagamento eletrônico que processa mais de 2 bilhões de transações anualmente e fornece um conjunto abrangente de serviços de processamento de soluções bancárias, processamento de caixa e terceirização de tecnologia. Além disso, a Evertec possui e opera a Rede ATH®, uma das principais redes de débito com um número de identificação pessoal na América Latina. Sediada em Porto Rico, oferece serviços em 26 países da América Latina. Para obter mais informações, acesse www.evertecinc.com.

