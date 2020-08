As principais verificações da AFP nesta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - VÍDEO MOSTRA DRONE CAUSANDO EXPLOSÕES EM BEIRUTE

Um vídeo em que um drone parece lançar um objeto foi compartilhado centenas de vezes em redes sociais como se mostrasse a causa das enormes explosões na capital libanesa no último dia 4 de agosto. No entanto, as imagens circulam desde 30 de julho, dias antes da tragédia. De acordo com o governo libanês, as explosões foram provocadas por 2.750 toneladas de nitrato de amônio que estavam armazenadas no porto de Beirute.

2 - MÍSSIL ATINGIU PORTO DA CAPITAL LIBANESA ANTES DAS EXPLOSÕES

Um vídeo em que um míssil parece atingir Beirute antes das graves explosões que destruíram bairros inteiros no último dia 4 de agosto foi compartilhado centenas de vezes em redes sociais. No entanto, a gravação foi editada para acrescentar o míssil. Segundo autoridades libanesas, as explosões foram provocadas por um estoque de 2.750 toneladas de nitrato de amônio.

3 - FOTOS DE MULTIDÕES EM PROTESTO CONTRA RESTRIÇÕES POR COVID-19 EM BERLIM

Publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais nos últimos dias asseguram mostrar a grande escala da manifestação realizada em Berlim no último dia 1º de agosto contra as medidas de prevenção do novo coronavírus. No entanto, múltiplas imagens viralizadas foram tiradas em outros eventos, outros anos e, até, fora da Alemanha.

4 - USO DE MÁSCARAS PODE CAUSAR DANOS AO CORAÇÃO

Publicações compartilhadas milhares de vezes nas redes sociais desde meados de maio mostram a fotografia de um coração azulado devido "à falta de oxigênio e excesso de dióxido de carbono". Essa afirmação é associada ao uso prolongado das máscaras de proteção, e a suposta hipóxia - falta de oxigênio no organismo -, em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus. Segundo especialistas consultados pela AFP, as máscaras de proteção não bloqueiam a passagem do oxigênio, especialmente ao ponto de afetar o coração dessa forma.

5 - GARCÍA LORCA DECLAMA ÚLTIMO POEMA ANTES DE EXECUÇÃO

Publicações compartilhadas dezenas de milhares de vezes nas redes sociais ao menos desde 2015 mostram uma suposta imagem dos últimos momentos do poeta e dramaturgo Federico García Lorca antes da sua execução durante a Guerra Civil Espanhola em 1936. No entanto, isto é falso. A imagem viralizada em vários idiomas foi tirada, na verdade, do videoclipe de uma banda espanhola. Além disso, não há registro fotográfico do assassinato do escritor.

6 - MELANIA TRUMP USA VESTIDO COM DESENHOS FEITOS POR VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL

Uma foto que mostra a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, usando um vestido branco com alguns traços pretos irregulares foi compartilhada milhares de vezes nas redes sociais desde o início de julho junto à afirmação de que se tratam de "esboços desenhados por vítimas de abuso sexual infantil para descrever seus sentimentos". A estampa, contudo, foi criada por estudantes durante uma aula em uma universidade de Artes de Londres, segundo a instituição e a maison Alexander McQueen, que fez o vestido.

7 - LOGO DE CAMINHÃO DE TESTES DE COVID-19 É O DEUS EGÍPCIO DA MORTE

Publicações compartilhadas centenas de vezes nas redes sociais desde o último dia 22 de julho asseguram que instalações móveis nas quais são realizados testes de COVID-19 utilizam como logotipo uma imagem do deus egípcio "da morte", Anúbis. O desenho, contudo, é a cabeça de um porco-formigueiro, ou aardvark, animal que dá nome à empresa proprietária dos veículos.