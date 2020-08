México ultrapassa as 50 mil mortes por COVID-19

O México ultrapassou nesta quinta-feira (6) a marca de 50 mil mortos pela pandemia do novo coronavírus, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde mexicana. O país registrou 819 óbitos nas últimas 24 horas, alcançando 50.517. Além disso, chegou a um total de 462.690 casos confirmados da doença.

"Lamentavelmente, porque é sempre lamentável ainda que fosse apenas uma, temos 50.517 mortes por COVID-19 no México", disse o vice-secretário de Saúde Hugo López-Gatell em entrevista coletiva.

Com esses números, o México é o país com mais mortes pelo coronavírus depois dos Estados Unidos e do Brasil, embora sua taxa de mortalidade por 100 mil habitantes seja a décima terceira do mundo, segundo estatísticas da AFP baseadas em fontes oficiais.

As cifras, porém, superam a margem de 6 mil a 30 mil mortes estimadas pelo presidente Andrés Manuel López Obrador em fevereiro. Os dados chegam em um momento em que o governo também recebe críticas por seu modo de lidar com a pandemia em meio a uma forte crise econômica.

Nesta quinta-feira, uma enquete do jornal Reforma, veículo que geralmente critica o governo, mostrou que dois em cada três mexicanos consideram que o governo federal não tem a pandemia sob controle.