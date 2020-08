EUA voltam a impor tarifas ao alumínio canadense

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira que voltará a impor tarifas de 10% ao alumínio canadense no próximo dia 16, sob o argumento de que o Canadá "se aproveita" dos Estados Unidos.

Sob a condição de que o Canadá "não inundasse nosso país com suas exportações e não destruísse todos os nossos empregos no setor do alumínio", o governo americano levantou as tarifas, assinalou Trump durante discurso em uma fábrica de Ohio. "Mas os produtores canadenses romperam este compromisso", afirmou.

Trump anunciou sua decisão, "que defende a indústria americana, impondo novamente tarifas ao alumínio do Canadá, que se aproveita de nós, como sempre".

Em 1º de julho passado, entrou em vigor o TMEC, o novo acordo de livre comércio da América do Norte que substituiu o Nafta.

As tarifas, que entram em vigor em 16 de agosto, são uma resposta ao que Washington chama de "disparada" nas importações de alumínio do Canadá no ano passado, que "ameaça prejudicar a produção doméstica" do metal.

De acordo com o texto da proclamação presidencial, as importações canadenses de alumínio entre junho de 2019 e maio de 2020 aumentaram 87% em comparação com os 12 meses anteriores.

"Decidi que as medidas acordadas com o Canadá não são eficazes o suficiente para remediar a ameaça que as importações de alumínio do Canadá representam para nossa segurança nacional", justificou o presidente.

No início de julho, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau levantou rumores de que Trump poderia restabelecer os direitos aduaneiros, observando que os Estados Unidos não têm capacidade de produção de alumínio suficiente e precisam do produto canadense para suas indústrias automotiva e de alta tecnologia.

A Câmara de Comércio Americana criticou esta decisão, que considera "aumentar os custos para os fabricantes locais".

Também observou que "a maioria dos produtores de alumínio dos EUA" se opõe à disposição, que criará medidas recíprocas contra as exportações dos EUA.

Trudeau não viajou para Washington para celebrar o TMEC com Trump e o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que visitou a Casa Branca no mês passado.