EUA voltam a impor tarifas ao alumínio canadense

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira que voltará a impor tarifas de 10% ao alumínio canadense no próximo dia 16, sob o argumento de que o Canadá "se aproveita" dos Estados Unidos.

Sob a condição de que o Canadá "não inundasse nosso país com suas exportações e não destruísse todos os nossos empregos no setor do alumínio", o governo americano levantou as tarifas, assinalou Trump durante discurso em uma fábrica de Ohio. "Mas os produtores canadenses romperam este compromisso", afirmou.

Trump anunciou sua decisão, "que defende a indústria americana, impondo novamente tarifas ao alumínio do Canadá, que se aproveita de nós, como sempre".