Aliança dos irmãos Rajapaksa vence legislativas no Sri Lanka

A aliança dos irmãos Rajapaksa, no poder no Sri Lanka, conquistaram dois terços dos assentos nas eleições legislativas, uma vitória sem precedentes que deveria permitir-lhes emendar a Constituição e reforçar seu poder.

O partido do primeiro-ministro, Mahinda Rajapksa, conquistou 146 assentos, e seus aliados ao menos outros cinco do total de 225 do Parlamento, segundo resultados oficiais difundidos na sexta-feira (noite de quinta, 6, no Brasil).

O clã Rajapaksa, com um programa de viés populista, busca reverter as mudanças constitucionais do governo anterior, que permitiram descentralizar o poder e limitar os mandatos presidenciais.