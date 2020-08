Desemprego sobe a 13,3% no Brasil, recorde em três anos

O índice de desemprego no Brasil chegou a 13,3% no trimestre abril-junho - de acordo com números oficiais divulgados nesta quinta-feira (6), que apontam uma perda de 8,9 milhões de postos de trabalho no período, devido à pandemia da COVID-19.

Isso representa um aumento de 1,1 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior, janeiro-março (12,2%), e é a taxa mais elevada desde o trimestre março-maio de 2017, quando também registrou 13,3%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).