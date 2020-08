Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union Company, líder em pagamentos e movimentação de dinheiro entre fronteiras e entre moedas, anunciou hoje uma expansão dos serviços entre sua divisão Western Union Business Solutions e o Banco SEMEAR no Brasil para oferecer a plataforma WU® GlobalPay for FI, a solução da empresa para instituições financeiras que permite aos clientes fazer pagamentos internacionais de maneira simples e eficiente.

O GlobalPay para instituições financeiras proporciona os benefícios de serviços de pagamentos internacionais sem a necessidade de investir em nova infraestrutura de sistemas. A plataforma on-line da Western Union Business Solutions permite processar transações utilizando uma rede que abrange mais de 200 países e territórios e está disponível em mais de 130 moedas. O GlobalPay for FI é um sistema simples e intuitivo que facilita a criação de pagamentos internacionais.

"Temos a grande satisfação de ampliar nossa colaboração com o Banco SEMEAR por meio da integração do GlobalPay", declarou Alberto Roncajolo, Diretor da Western Union Business Solutions para instituições financeiras na América Latina e Caribe. "Nossa plataforma digital permitirá ao Banco SEMEAR, oferecer pagamentos internacionais aos seus clientes globalmente, com segurança e agilidade."

"A parceria com a Western Union Business Solutions consiste na ampliação do portfólio de produtos já oferecidos pelo Banco SEMEAR. O objetivo estratégico é integrar novas operações à estrutura atual, permitindo a alavancagem e ampliação dos negócios e público-alvo da Instituição", explicou Arthur Campos, Superintendente do Banco SEMEAR ".

A Western Union Business Solutions permite que as organizações otimizem os movimentos da moeda entre diferentes países com soluções personalizadas para enviar, receber e gerenciar pagamentos internacionais.

Sobre a Western Union

A Western Union Company (NYSE: WU) é líder global em movimentação internacional de fundos em múltiplas moedas. A plataforma omnicanal da empresa conecta os mundos digital e físico, e possibilita que consumidores e empresas enviem e recebam fundos, e façam pagamentos de modo rápido, fácil e confiável. Em 31 de março de 2020, a rede da empresa contava com mais de 550 mil agências de varejo que oferecem serviços de nossas marcas em mais de 200 países e territórios, com a capacidade de enviar dinheiro a bilhões de contas. Além disso, a westernunion.com, o canal da empresa com mais rápido crescimento em 2019, está disponível em mais de 75 países e outros territórios para movimentar dinheiro em todo o mundo. Com alcance global, a Western Union movimenta fundos para conectar melhor famílias, amigos e empresas, permitir inclusão financeira e apoiar o crescimento econômico. Para obter mais informações, acesse www.westernunion.com.

Sobre o Banco SEMEAR

Fundado em 2006, o Banco SEMEAR oferece diversos serviços. Com sede em Belo Horizonte (MG), a instituição financeira possui capilaridade que abrange todo o território nacional, sendo grande a presença no interior de Minas Gerais e Goiás. Em 2019, alcançou a marca de 2 milhões de clientes atendidos e foi premiado como o banco mais inovador do país no setor financeiro privado. Atualmente, o Banco conta com mais de mil correspondentes bancários, que trabalham para levar todos os produtos ao cliente final. Para mais informações: www.bancosemear.com.br.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200806005006/pt/

Western Union Business Solutions: Natalie Campos Mejía, +55 11 989737840 natalie.campos@wu.com / marketingwubs@westernunion.com

Eduardo Biagioni, +55 11 966036381 eduardo.biagioni@wu.com

Banco SEMEAR: Débora Salasar , (31)98839-1880 - (31)99801891 debora.salasar@bancosemear.com.br

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.