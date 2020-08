UE mobiliza ajuda emergencial ao Líbano equivalente a 33 milhões de euros

A União Europeia (UE) mobilizou ajuda emergencial ao Líbano equivalente a 33 milhões de euros, informou a Comissão Europeia, órgão executivo do bloco, nesta quinta-feira, 6. O valor corresponde a oferecimento de embarcações militares, bombeiros e especialistas em detecção de produtos químicos.



A capital do Líbano, Beirute, foi parcialmente destruída na última terça-feira após uma forte explosão, decorrente de incêndio em depósito que armazenava nitrato de amônio no porto da cidade.



Já são ao menos 137 mortos, 5 mil feridos e 300 mil desabrigados.



A Comissão Europeia salientou, em nota enviada à imprensa, que considera apoio adicional ao Líbano, a depender do desenrolar de mais essa crise que assola o país árabe.



A presidente do órgão, Ursula Von der Leyen, disse ainda, no informe, que vai discutir facilitações comerciais e outros tipos de apoio econômico junto a instituições financeiras internacionais de forma aumentar a ajuda a Beirute.