TikTok abrirá centro de processamento de dados na Irlanda para usuários europeus

O aplicativo de vídeos TikTok, ameaçado de proibição nos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira a abertura em breve na Irlanda de seu primeiro centro de processamento de dados na Europa destinado a seus usuários no continente.

O TikTok, que pertenceu à empresa chinesa ByteDance, investirá 420 milhões de euros (510 milhões de dólares) no centro, que deve entrar em operação no início de 2022, segundo um comunicado.

Atualmente, os dados dos usuários estão armazenados nos Estados Unidos e Singapura.

O anúncio acontece no momento em que o aplicativo, muito popular entre os jovens, está no centro das tensões econômicas e diplomáticas entre China e Estados Unidos.

O presidente Donald Trump pressiona a ByteDance para que venda o TikTok até meados de setembro a Microsoft ou outra empresa americana, sob a ameaça de não operar mais nos Estados Unidos.

Washington acusa o TikTok de ser utilizado pelos serviços de inteligência chineses para objetivos de vigilância.

A plataforma sempre negou compartilhar dados com as autoridades chinesas e destaca que os centros de processamento do material ficam fora da China.