Quase metade dos detentos de presídio do Arizona está com COVID-19

Mais de 500 detentos de um presídio do estado do Arizona, nos Estados Unidos, contraíram o novo coronavírus, o que equivale a quase metade da população carcerária da instituição. Além disso, as mortes em outra prisão na Califórnia aumentaram esta semana para 22.

A autoridade penitenciária do Arizona informou que na terça-feira (4) "517 internos da unidade da ASPC-Tucson Whetstone testaram positivo para a COVID-19". Segundo o comunicado, esses presos estão alojados em áreas separadas e recebendo os devidos cuidados médicos.

O Arizona tem mais de 180 mil casos registrados, dos quais 1.429 estão em seus institutos penais. Sete prisioneiros morreram, um número muito menor do que os 51 relatados pela Califórnia. Este estado litorâneo tem mais de 524 mil casos positivos e 9.700 mortes por COVID-19.

Para evitar um maior índice de mortes nas prisões, onde é difícil controlar as infecções, as autoridades libertaram desde 11 de março 15.683 presos, que estavam respondendo a crimes de menor potencial ofensivo ou prestes a cumprir sua sentença.