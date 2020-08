Trump volta a dizer que estuda decreto para suspender imposto sobre payroll

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que estuda suspender temporariamente os impostos sobre a folha de pagamento dos trabalhadores americanos por meio de um decreto, caso democratas e republicanos não cheguem a um acordo sobre o próximo pacote fiscal para apoiar a economia do país. Na coletiva de imprensa diária sobre a pandemia de covid-19, o líder da Casa Branca também afirmou que apoiaria um projeto para fornecer apoio adicional a companhias aéreas afetadas pela crise.



"Estamos negociando com os democratas a extensão de benefícios", disse Trump, em referência ao auxílio-desemprego extra de US$ 600 por semana que expirou em 31 de julho. O partido do presidente quer reduzir o benefício para US$ 200 por semana, mas os democratas querem manter o valor atual.



Na coletiva, o republicano também voltou a mostrar otimismo sobre a produção de vacinas experimentais contra a covid-19.

Hoje, os EUA fecharam um acordo com a Johnson & Johnson para adquirir 100 milhões de doses da imunização desenvolvida pela farmacêutica. "Acho que teremos uma vacina para o 'vírus da China' muito antes do final do ano", afirmou, em provocação ao país asiático. "Estamos trabalhando duro por uma vacina e acho que estamos indo fantasticamente bem", acrescentou.