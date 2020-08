Vídeos pornográficos interrompem videoconferência judicial de jovem acusado de ataque ao Twitter

A audiência por videoconferência do adolescente da Flórida acusado de ser o cérebro de um ataque ao Twitter foi interrompida por vídeos pornográficos e música, informou a imprensa americana nesta quarta-feira(05).

A audiência pelo aplicativo Zoom para discutir o valor da fiança do jovem de 17 anos foi cortada e interrompida com gritos, música e até mesmo um vídeo pornográfico, informou o Tampa Bay Times.

Ao jovem, cujo nome a AFP prefere não divulgar, foi aplicada uma fiança de 725 mil dólares, valor que seu advogado está tentando reduzir.

Mas as interrupções desta quarta-feira foram tão frequentes que o juiz da comarca de Hillsborough, Christopher Nash, precisou suspender a audiência.

De acordo com o Tampa Bay Times, o ato foi retomado em seguida, mas os invasores continuaram as interrupções, identificando-se com nomes de usuários como "CNN" ou "BBC". O magistrado se recusou a reduzir o valor determinado para liberar o acusado.

O jovem morador de Tampa, no oeste da Flórida, se declarou inocente na terça-feira após ser preso e acusado na sexta-feira de fraude eletrônica pelo ataque cibernético de 15 de julho.

Paralelamente à prisão do adolescente, outros dois jovens, com idades entre 19 e 22 anos, também foram detidos.

Os hackers atacaram primeiro uma série de funcionários da rede social através de uma operação de 'phishing' por telefone para obter suas credenciais.

Eles invadiram 130 contas, incluindo as do ex-presidente Barrack Obama, do candidato democrata Joe Biden e dos fundadores da Amazon, Jeff Bezos, da Microsof, Bill Gates, e da Tesla, Elon Musk.

A partir desses perfis, eles pediram aos usuários que depositassem bitcoins em contas associadas a hackers e conseguiram arrecadar cerca cem mil dólares nessa criptomoeda.