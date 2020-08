Pompeo volta a criticar PC da China e anuncia novas restrições a empresas do país

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, voltou a criticar a China, ao dizer que o Partido Comunista do país mantém um "comportamento agressivo". Diante disso, Pompeo anunciou uma série de restrições a companhias chinesas, usando como argumento a segurança nacional e a proteção a dados de cidadãos americanos.



Pompeo informou que estava sendo expandida a "Rede Limpa", uma iniciativa em várias frentes do governo do presidente Donald Trump para proteger os interesses americanos. Segundo ele, as novas restrições ocorrem em diversas áreas, como por exemplo: impedir que companhias de telecomunicações da China forneçam serviços entre os EUA e o exterior; vetar aplicativos "não confiáveis" chineses em lojas de aplicativos dos EUA - ele mencionou as ameaças recentes de Trump ao TikTok -; restrições à chinesa Huawei; e a proteção de propriedade intelectual que fica armazenada em nuvem, impedindo que ela seja acessada por empresas chinesas.



O secretário de Estado mencionou ações recentes do regime chinês "para coagir e controlar seus cidadãos", como a lei da segurança e o adiamento das eleições legislativas em Hong Kong e medidas contra minorias muçulmanas n província de Xinjiang. Também citou "praticas chinesas predatórias de pesca em Galápagos", no Equador, e pediu união entre as nações "amantes da liberdade" para confrontar isso.



Pompeo disse também que há relatos de que a China negocia a venda de armas para o Irã, segundo ele o "maior promotor de terrorismo no Oriente Médio". O secretário de Estado afirmou que os EUA trabalharão para estender o prazo em vigor de um embargo à venda de armas ao país persa, atuando no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas com esse fim.