Comunicado do Business Wire :Zynga

A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global em entretenimento interativo, anunciou hoje que celebrou um acordo para adquirir a Rollic, com sede em Istambul, uma desenvolvedora e editora de jogos para celular com um portfólio interessante de jogos hiper-casuais populares que foram baixados mais de 250 milhões de vezes. Com esta aquisição, a Zynga entra no mercado hiper-casual - uma das maiores e mais rápidas categorias de jogos para celular - e adiciona uma equipe altamente talentosa e uma extensa rede de desenvolvedores externos. Rollic aumentará significativamente nosso público e expandirá nossos negócios de publicidade.

Fundada em dezembro de 2018 por Burak Vardal, Deniz Basaran e Mehmet Can Yavuz, a Rollic é uma editora e desenvolvedora de jogos hiper-casual com sede em Istambul, Turquia. Oito dos jogos da Rollic alcançaram o número 1 ou o número 2 dos principais jogos baixados gratuitamente na App Store dos EUA e seus últimos lançamentos, Go Knots 3D e Tangle Master 3D, foram os dois jogos mais baixados na App Store dos EUA no segundo trimestre de 2020. Atualmente, os títulos da Rollic têm mais de 5 milhões de usuários ativos diários (DAUs) e 65 milhões de usuários ativos mensais (MAUs).

"Estamos entusiasmados por expandir para a categoria hiper-casual com a aquisição da Rollic, uma das editoras e desenvolvedores hiper-casuais de crescimento mais rápido em todo o mundo em 2020, liderada por uma equipe incrivelmente criativa", disse Frank Gibeau, diretor executivo da Zynga. "Com a Rollic, estamos aumentando significativamente nosso público, expandindo e diversificando nossos negócios de publicidade global e adicionando ao nosso pipeline de jogos e rede de desenvolvedores. A Zynga e a Rollic estão bem posicionadas para crescer mais rapidamente juntas."

"A equipe da Rollic tem orgulho de se juntar à Zynga", disse Burak Vardal, fundador e diretor executivo da Rollic. "Nossa experiência em hiper-casual se ajusta perfeitamente à proficiência da Zynga em gerenciamento de produtos, ciência de dados, monetização de anúncios e publicação de classe mundial. Com a robusta lista de jogos hiper-casuais existentes e novos da Rollic se juntando ao portfólio da Zynga, esperamos avançar em nossa missão coletiva de conectar o mundo através dos jogos."

A Zynga adquirirá 80% da Rollic por US$168 milhões em dinheiro. A contrapartida final da transação inicial também incluirá os ajustes habituais de fechamento, e a expectativa é que seja concluída em 1 de outubro de 2020. Nos próximos três anos, a Zynga adquirirá os 20% restantes em parcelas iguais em avaliações com base em metas específicas de rentabilidade.

Sobre a Zynga Inc.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon Blast?, Toy Blast?, Words With FriendsTM e Zynga PokerTM. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos Estados Unidos, Canadá, no Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, Instagram, Facebook ou no blog da Zynga.

Sobre a Rollic

Fundada em dezembro de 2018, a Rollic é uma desenvolvedora e editora de jogos sediada em Istambul, focada em jogos hiper-casuais gratuitos para iOS e Android. Jogos lançados pela Rollic incluem Go Knots 3D, Flipper Dunk, Onnect - Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty e Wheel Smash. A Rollic está comprometida em produzir títulos globais massivamente atraentes enquanto cria um próspero ecossistema de desenvolvedores na indústria de jogos. Para mais informações, visite www.rollicgames.com ou siga Rollic no Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ou o Rollic blog.

