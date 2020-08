Samsung lança novos smartphones para recuperar vendas afetadas pela pandemia

A Samsung apresentou, nesta quarta-feira (5), uma versão atualizada de seu smartphone dobrável junto com outros dispositivos, com o objetivo de aumentar as vendas desses produtos em um mercado afetado pela pandemia do novo coronavírus.

No evento on-line "Galaxy Unpacked", a gigante de eletrônicos apresentou sua última linha, que tem como alvo direto o trabalho e a educação remotos, uma tendência que disparou em todo o mundo devido à pandemia.

"Nossa missão é trazer a você novas maneiras de se comunicar, novas maneiras de fazer seu trabalho", disse o presidente de comunicações móveis da Samsung Electronics, T.M. Roh. "Talvez até para ajudá-lo a jogar sério quando deveria estar trabalhando sério".

O Galaxy Z Fold2 foi um dos novos dispositivos anunciados em um evento transmitido ao vivo pela gigante eletrônica sul-coreana, que recentemente perdeu o primeiro lugar no mercado de smartphones para a chinesa Huawei.

A Samsung também lançou duas versões de seu smartphone de grandes dimensões, Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra, além de tablets aprimorados Tab S7 e S7 +, um novo smartwatch Galaxy Watch3 e seus fones de ouvido sem fio chamados Galaxy Buds Live.

"Nunca antes nos apoiamos tanto na tecnologia quanto hoje. É assim que nos mantemos conectados enquanto navegamos por desafios extraordinários", disse T.M. Roh, chefe de comunicações móveis da Samsung Electronics.

"A tecnologia deve tornar a vida mais fácil e não mais complexa. Por isso, introduzimos cinco novos dispositivos. Sozinhos, esses dispositivos são ferramentas poderosas para otimizar o trabalho e a diversão", disse ele.

A Samsung disse que telefones dobráveis e a compatibilidade com a rede 5G são os "pilares" do futuro de seu dispositivo móvel.

De acordo com o estudo da IDC, no segundo trimestre, a Samsung registrou uma queda de 29% nas vendas de smartphones em relação ao ano anterior, fazendo com que perdesse a liderança de mercado para a Huawei.

As vendas totais de smartphones caíram 16% no trimestre, quando os consumidores viram suas receitas caírem pela crise econômica decorrente da pandemia.

- Do telefone ao tablet -

O Galaxy Z Fold2 foi um dos novos dispositivos anunciados no evento transmitido ao vivo pela Samsung.

O Fold de segunda geração funciona como um smartphone premium enquanto está dobrado e, quando aberto, oferece uma tela semelhante à de um tablet.

Os executivos da sul-coreana disseram que atualizaram a dobradura, para evitar que a tela fique marcada.

O Fold2 foi "completamente redesenhado para oferecer mais durabilidade", afirmou a Samsung.

O novo dispositivo dobrável oferece "o poder e o tamanho da tela de um tablet", com 6,2 polegadas (15,7 centímetros) e uma tela principal de 7,6 polegadas (19,3 cm).

Os preços e sua disponibilidade serão anunciados em setembro.

O Galaxy Note20 estará à venda a partir do final do mês nos EUA e seu preço inicial será de US$ 999,99.

- Conectado ao Xbox -

A Samsung e a Microsoft fizeram uma parceria para sincronizar o serviço de jogos em nuvem do Xbox com os dispositivos móveis da empresa sul-coreana.

O objetivo é "permitir que usuários de todo o mundo jogassem os jogos que desejassem, com as pessoas que desejassem, em todos os seus dispositivos", disse Phil Spencer, chefe da equipe do Xbox.

O lançamento da Samsung ocorre depois que a Apple e o Google introduziram smartphones com preços mais baixos, a partir de 400 dólares, que oferecem uma alternativa aos dispositivos de última geração.

O iPhone 12 da Apple deve ser lançado ainda este ano.

A Samsung também desafiou os populares relógios inteligentes e fones de ouvido sem fio da Apple com ofertas atualizadas.

Recursos relacionados à saúde, como eletrocardiogramas, estão no novo Galaxy Watch3, que estará disponível a partir de quinta-feira com um preço inicial de 400 dólares.

Quanto ao Galaxy Buds Live, também estará à venda esta semana pelo preço de 170 dólares.