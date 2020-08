Comunicado do Business Wire :DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) anunciou hoje que recebeu um contrato de vários anos pela Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), uma empresa líder em software e tecnologia que capacita o setor global de viagens. A DXC fará parceria com o Sabre em sua jornada transformacional para redefinir o futuro das viagens, ajudando a garantir a continuidade da segurança, estabilidade e saúde da tecnologia da Sabre.

A DXC ajudará a Sabre a acelerar sua jornada de transformação para atender às crescentes demandas de seus clientes de empresas aéreas, hospitalidade e agências de viagens em mais de 160 países. A DXC fornecerá à Sabre recursos de terceirização e modernização de TI a fim de executar e manter seus sistemas de modo eficaz e eficiente, enquanto migra cargas de trabalho à nuvem, moderniza sua tecnologia e desbloqueia valor nos negócios globais da Sabre.

Com base na longa e profunda história da Sabre com a DXC, o contrato plurianual ampliado estende os serviços da DXC que suportam a plataforma mundial de reservas da Sabre por meio de serviços de infraestrutura e terceirização de TI seguros, resilientes e eficientes. A DXC também fornecerá recursos cruciais de segurança, nuvem, aplicativos, análises e engenharia.

Sean Menke, Presidente e Diretor Executivo da Sabre disse: "No início deste ano, anunciamos que a Sabre estava embarcando em uma nova jornada de transformação com a Google. Como parte desta cooperação, estamos trabalhando lado a lado com a Google Cloud para melhorar nossos recursos tecnológicos, migrando a infraestrutura de TI da Sabre para serviços altamente disponíveis e seguros da Google Cloud. Durante esta migração, sabíamos que também seria vital que a Sabre fizesse parceria com terceiros para manter a base segura de nossos sistemas existentes, além de modernizar nossa tecnologia para atender às demandas dos clientes. Com o 'novo DXC' desempenhando este importante papel em nossa transformação tecnológica, esperamos plenamente que a Sabre seja capaz de atender melhor nossos clientes, obter economia de custos significativa e gerar oportunidades de crescimento a longo prazo."

"Estamos empolgados em desenvolver nosso relacionamento para fazer parte da transformação estratégica de negócios e tecnologia da Sabre", disse o Presidente e Diretor Executivo da DXC, Mike Salvino. "Nossa experiência na execução dos sistemas de missão crítica da Sabre, combinada com nossos recursos na Enterprise Technology Stack, ajudará a Sabre a acelerar a modernização de sua tecnologia e a reinventar a experiência de viagem aos consumidores e ao setor."

A Sabre, que revolucionou o mercado de viagens desde 1960, evoluiu a uma ampla plataforma tecnológica que gerencia anualmente mais de US$ 260 bilhões em gastos mundiais com viagens. A empresa suporta uma ampla gama de empresas de viagens, incluindo companhias aéreas, hotéis, agências de viagens e outros fornecedores. Por meio de seu principal mercado de viagens, a Sabre conecta provedores no setor de viagens a compradores em todo o mundo.

A DXC opera sistemas de missão crítica a mais de 270 das empresas Fortune 500 a nível mundial.

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crítica enquanto moderniza a TI, otimiza arquiteturas de dados bem como garante segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. Com décadas de inovação, as maiores empresas do mundo confiam na DXC para implantar a Enterprise Technology Stack a fim de oferecer novos níveis de desempenho, competitividade e experiências do cliente. Saiba mais sobre a história da DXC e nosso foco em pessoas, clientes e execução operacional em www.dxc.technology.

