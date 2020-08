Novo coronavírus deixa mais de 700.000 mortos no mundo

A pandemia do novo coronavírus deixou mais de 700.000 mortos em todo mundo, desde que apareceu na China em dezembro passado - aponta o balanço da AFP desta quarta-feira (5), com base em fontes oficiais.

No total, 700.489 pessoas morreram, mais de 18.547.833 casos de contágio foram registrados, com 10.889.745 pacientes recuperados. A Europa continua sendo a região mais afetada, com 211.365 mortes.

Quase metade dos óbitos se concentra em quatro países: Estados Unidos (156.806), Brasil (95.819), México (48.869) e Reino Unido (46.299).