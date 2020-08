Comunicado do Business Wire :Gurobi Optimization, LLC

A Gurobi Optimization, LLC anunciou hoje que três especialistas em otimização matemática - Dr. Ed Klotz, Dr. Pierre Bonami e Dr. Roland Wunderling - passam a integrar a equipe de pesquisa e desenvolvimento (P&D;) da empresa.

A contratação desses três novos especialistas, que contam conjuntamente com mais de 60 anos de experiência no setor de software de otimização matemática, fortalecerá a equipe de P&D; de padrão internacional da Gurobi e a posição da empresa como fornecedora líder de tecnologia e suporte de ferramentas de soluções em otimização matemática, além de acelerar seu ritmo de crescimento global.

Antes de integrar a Gurobi, Dr. Klotz, Dr. Bonami e Dr. Wunderling trabalhavam na equipe de P&D; do CPLEX Optimizer da IBM.

Na Gurobi eles, ao lado de outros integrantes da equipe de P&D;, se concentrarão nos seguintes aspectos:

-- Promover melhorias contínuas no desempenho do Gurobi Optimizer, assegurando que ele se mantenha a ferramenta de solução de otimização matemática mais rápida e poderosa do mundo.

-- Estimular inovações revolucionárias em termos de funcionalidade de solução para que os clientes da Gurobi possam utilizar a otimização matemática com ainda mais eficácia para lidar com seus problemas de negócios e atingir suas metas empresariais.

-- Colaborar em estreita colaboração com a equipe de suporte da Gurobi para suprir as necessidades dos clientes.

-- Empregar a opinião dos clientes para impulsionar continuamente o desenvolvimento e a melhoria de produtos.

A entrada dos três novos especialistas técnicos - cada um deles com seu conjunto único de competências - amplia a já enorme capacidade da equipe de P&D; da Gurobi.

-- O Dr. Klotz, especialista sênior em otimização matemática na Gurobi, é especializado em transformar importantes casos de uso de clientes em recursos e funcionalidades de produtos.

-- O Dr. Bonami, desenvolvedor sênior na Gurobi, é especialista em algoritmos para otimização inteira mista (linear e não linear).

-- O Dr. Wunderling, que assumirá o cargo de desenvolvedor sênior na Gurobi quando entrar para a empresa no mês que vem, é especialista no método simplex e em arquitetura de software de otimização.

O Dr. Edward Rothberg, diretor executivo da Gurobi, comentou sobre os novos reforços à equipe de P&D;: "Não há tantos especialistas em otimização matemática experientes e talentosos no mundo. Adicionar três deles à nossa já excepcional equipe em um curto período é um benefício enorme para a Gurobi e o futuro da tecnologia".

Sobre a Gurobi Optimization

A Gurobi produz o Gurobi Optimizer, a ferramenta de solução de otimização matemática mais rápida e poderosa do mundo, utilizada pelas maiores empresas globais em mais de 40 setores de mercado para solucionar rapidamente seus problemas reais e complexos, e tomar decisões automatizadas que otimizam sua eficiência e lucratividade.

Como líderes de mercado em software de otimização matemática, buscamos oferecer não só a melhor ferramenta de solução, mas também o melhor suporte para que as empresas possam aproveitar ao máximo o poder da otimização matemática (de modo independente ou em combinação com outras técnicas de inteligência artificial como a aprendizagem de máquina) para promover excelentes decisões e resultados de negócios.

Fundada em 2008, a Gurobi opera nos Estados Unidos, Europa e Ásia, e tem mais de 2.500 clientes em todo o mundo, entre eles, SAP, Air France, Uber e a National Football League (NFL). Para saber mais, acesse https://www.gurobi.com/ ou ligue para +1 (713) 871-9341.

