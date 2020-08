Rockettes, tradicional espetáculo natalino de Nova York, é cancelado

Tradição no Natal de Nova York desde 1932, a companhia de dança Rockettes não vai se apresentar pela primeira vez nas festas de fim de ano. A Madison Square Garden Entertainment, responsável pelo show, disse em comunicado nesta terça-feira (4) que o espetáculo natalino de 2020 no Radio City Hall foi cancelado "devido à incerteza contínua associada à pandemia do COVID-19".

As dançarinas já encantaram mais de 75 milhões de pessoas desde da estreia do musical, em 1933, segundo o site da companhia. Este ano, será a primeira vez que o espetáculo é cancelado em sua história de 87 anos.

"Estamos desapontados por todos os envolvidos com o show, assim como pelos muitos fãs que fazem do Christmas Spectacular uma parte querida de sua tradição de fim de ano", disse a MSG.

Mais de 3 mil mulheres já se apresentaram como Rockettes desde a fundação do grupo em 1925. Durante o 'Christmas Spectacular', o elenco chega a realizar quatro apresentações de 90 minutos. As bailarinas são proficientes em jazz, sapateado e balé e precisam ter entre 1,68 e 1,78 de altura.

A crise do coronavírus acabou com o calendário cultural de Nova York, com os musicais da Broadway parados pelo menos até janeiro.