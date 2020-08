As ações de Wall Street encerraram com alta nesta terça-feira, com a Nasdaq subindo para um novo recorde enquanto os mercados monitoram as negociações de Washington sobre outro pacote de ajuda.

O índice Dow Jones Industrial Average terminou em 26.828,47 unidades, alta de 0,6%.

O índice ampliado S&P; 500 avançou 0,4%, a 3.306,51 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite Index também subiu 0,4%, a 10.941,17 unidades, batendo seu segundo recorde consecutivo.