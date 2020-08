EUA e China devem avaliar fase 1 do acordo comercial no dia 15

Os Estados Unidos e a China concordaram em conversar no dia 15 de agosto para avaliar a fase 1 do acordo comercial assinado pelos dois países em janeiro deste ano, segundo pessoas com conhecimento do assunto. O representante comercial americano, Robert Lighthizer, e o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, principal representante do presidente Xi Jinping em assuntos econômicos, devem realizar uma videoconferência.



Na primeira fase do pacto, a China se comprometeu a aumentar suas importações de produtos agrícolas dos EUA em US$ 200 bilhões em dois anos. Até o momento, embora tenha elevado as compras de soja, porco e milho, Pequim ficou aquém do ritmo necessário para atingir a meta.



As relações sino-americanas se deterioraram nos últimos meses, com o governo de Donald Trump culpando a China pela pandemia de covid-19 e condenando a nova lei de segurança nacional imposta por Pequim a Hong Kong. Fonte: Dow Jones Newswires