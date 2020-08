Usuários do TikTok atacam Trump por querer proibir aplicativo

Acompanhada de golpes rítmicos com a mão, uma estrela do TikTok debocha nas rimas de um rap da ideia do presidente americano, Donald Trump, de proibir o popular aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos.

A postagem publicada na segunda-feira, que a usuária @maya2960 intitulou "Trump Freestyle", rapidamente teve mais de um milhão de visualizações e 500.000 curtidas na plataforma de propriedade da empresa ByteDance, com sede na China.

"Você não pensou direito pequeno Donny, não é? Você não é um grande homem de negócios", diz a jovem. "Você pode proibir o aplicativo, um novo virá. Há oferta onde há demanda".

O rap inclui a promessa de que os usuários do TikTok não desistirão facilmente, mencionando as garantias da Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos contra a censura governamental à liberdade de expressão.

Outro vídeo que atraía muitas visualizações era intitulado "Eu tentando convencer Trump de que nos deixe manter o TikTok" e mostrava uma mulher pintando o rosto de laranja e construindo uma parede de tijolos.

O comediante americano Elijah Daniels usou o Twitter para se despedir de seus seguidores no TikTok, enviando "um agradecimento a Donald Trump pela má gestão de toda a pandemia" e por eliminar, em seguida, um aplicativo que eleva o moral das pessoas.

Vinte personalidades de sucesso no TikTok, cujos seguidores juntos chegam a mais de 100 milhões, publicaram uma carta aberta a Trump no portal Medium, argumentando contra a proibição da plataforma.

"Um mundo virtual dominado pelo ódio no Twitter não é nada ao lado dos momentos de alegria e comédia no TikTok", diz a declaração.

"Então, ao invés de eliminar o TikTok, por que não aproveitar esta oportunidade para separar o TikTok US em uma OPI [oferta pública inicial] ou vendê-lo a uma empresa americana? Deixe que o capitalismo resolva este problema, não o Estado".

- Contra os ativistas? -

Trump deu na segunda-feira seis semanas ao TikTok para vender suas operações nos Estados Unidos a uma empresa americana, dizendo que caso contrário estaria "fora do negócio" e que o governo exigiria um ganho financeiro com a transação.

"Tem que ser uma companhia americana", disse. "Não queremos ter nenhum problema com a segurança".

O mandatário assegurou que a Microsoft estaria em negociações para comprar o aplicativo, que tem um bilhão de usuários em todo o mundo.

Mas alguns usuários do TikTok acreditam que a ameaça está relacionada com a popularidade da plataforma entre os ativistas, como por exemplo os que protestam contra o racismo.

Legiões de fãs do K-pop e usuários do TikTok reivindicam o mérito de ter sabotado um comício de campanha de Trump em junho, reservando entradas sem qualquer intenção de comparecer, o que resultou em um público constrangedoramente pequeno para o magnata.

Antes do evento em Tulsa, Oklahoma, promovido como um grande relançamento antes das eleições presidenciais de novembro, o chefe de campanha de Trump tuitou que mais de um milhão de ingressos haviam sido solicitados para o ato. Mas segundo o corpo de bombeiros local, assistiram apenas 6.200 pessoas.

"Agora não acho que seja uma coincidência depois de Tulsa ter sido um fracasso; do nada, agora de repente você quer seguir adiante e proibir o TikTok", cutucou @maya2960 em seu rap.

- Internet aberta -

O TikTok atrai uma geração que passou a infância na internet e é testemunha de como uma grande variedade de plataformas abriu o caminho a um mundo virtual dominado por gigantes como Facebook e Google, segundo a carta aberta.

"Há sérias preocupações em como o aplicativo compila os seus dados, que merecem uma resposta americana", disseram os signatários da carta.

"Mas, ironicamente, é a primeira empresa a desafiar as companhias que puseram fim à internet aberta", emendaram.

O analista da empresa de serviços financeiros e investimentos Wedbush Dan Ives disse em nota aos investidores que as possibilidades de a Microsoft comprar o TikTok são grandes.

"Se a Microsoft comprar o TikTok seria uma pancada", disse Ives, destacando que a valorização poderia chegar a 40 bilhões de dólares.

A Microsoft tem crescido ao se concentrar em oferecer às empresas softwares e serviços, mas tem tropeçado no que diz respeito a produtos de consumo, exceto nas ofertas dos videogames Xbox.

O TikTok, afirma Ives, seria uma oportunidade de desafiar o Facebook nas redes sociais.