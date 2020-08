Os preços do petróleo fecharam nesta terça-feira em um mercado que aguarda um novo plano de ajuda para a economia dos Estados Unidos, uma intensa temporada de furacões e um declínio nas reservas comerciais de petróleo dos EUA.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 0,6%, a US$ 44,43.

Em Nova York, o barril do WTI para entrega em setembro subiu 1,7%, a US$ 41,70.