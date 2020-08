Biden não anunciará sua companheira de chapa esta semana

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, não revelará esta semana quem será sua companheira de chapa, disse um membro de sua equipe de campanha à AFP na terça-feira (4). Em julho, Biden afirmou que faria o anúncio na primeira semana de agosto.

De qualquer forma, o nome deve ser divulgado antes da convenção democrata, que começará em 17 de agosto, em Milwaukee, no estado de Winsconsin.

Desde março, Biden, ex-vice-presidente de Barack Obama, vem dizendo que escolherá uma mulher para desfiar o presidente republicano Donald Trump nas eleições de 3 de novembro. Se os democratas venceram, ela será a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos.

Com a vitória, Biden, que completará 78 anos em janeiro, seria o presidente mais idoso da história dos EUA. Ele já sugeriu que pretende exercer apenas um mandato, então sua vice-presidente poderia ser vista como sua sucessora nas eleições de 2024.

Após a onda de indignação e manifestações que se seguiu à morte de George Floyd, um homem negro asfixiado por um policial branco, há uma pressão crescente para que Biden escolhesse uma candidata negra.

A senadora Kamala Harris, de 55 anos, é vista como favorita, mas seu histórico como promotora e suas críticas a Biden durante as primárias democratas podem ser obstáculos.

Outros nomes considerados incluem: Susan Rice, ex-assessora de segurança nacional de Obama, as senadoras Elizabeth Warren e Tammy Duckworth, as congressistas Karen Bass e Val Demings e as governadores Gretchen Whitmer e Michelle Lujan Grisham.