Trump é criticado por pedir parte do dinheiro da compra do TikTok

A exigência do presidente americano, Donald Trump, de que seu governo deve receber um pagamento pela compra do aplicativo chinês TikTok foi considerada inconstitucional e extorsiva nesta terça-feira (3).

Na segunda, Trump disse que estava disposto a aprovar a Microsoft ou outra empresa americana a comprar o TikTok, depois de ameaçar proibi o aplicativo no país por razões de segurança nacional, mas solicitou que um "montante substancial" de qualquer transação fosse destinado ao Tesouro.

Trump não tem poder para fazer essa exigência, disseram seus críticos, acrescentando que a ideia é prejudicial aos negócios e às relações internacionais.

"É um tipo de tática da máfia que se pode ver na Rússia", disse James Lewis, um dos diretores do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

"Não é uma boa prática e não acredito que seja constitucional", completou.

Bobby Chesney, professor de direito da Universidade do Texas, disse que a ideia de Trump "é grosseiramente inapropriada e imprópria, sem mencionar que não tem base legal".

Os jornalistas Spencer Jakab e Dan Gallagher, do The Wall Street Journal, disseram em um artigo de opinião que a Microsoft deveria rejeitar qualquer ideia desse tipo.

"Se a proposta for séria e considerada legal, estabeleceria um precedente perigoso para negócios estrangeiros por meio de regulamentos arbitrários e abriria as portas para as empresas americanas receberem o mesmo tratamento", escreveram eles.

"Se o preço incluir algum tipo de pagamento incomum para o Tesouro dos Estados Unidos, as empresas americanas terão mais a perder do que a ganhar se participarem", disseram.

Com um bilhão de usuários em todo o mundo, a rede social TikTok se tornou o mais novo capítulo de uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo.

Para Washington, o governo chinês usa o TikTok para espionagem, o que a empresa nega.