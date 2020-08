Tempestade Isaías avança pela costa leste dos EUA; Nova York se prepara

A tempestade tropical Isaías avança nesta terça-feira pela costa leste dos Estados Unidos, causando fortes chuvas e deixando centenas de milhares de pessoas sem eletricidade, enquanto as autoridades de Nova York tomam precauções contra possíveis inundações.

Às 11H00 (horário local, 12H00 em Brasília), Isaías passava pelo estado de Maryland, com ventos de até 110 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

"Inundações urbanas com risco de vida" podem ocorrer na capital, Washington ou em Baltimore, alertou a agência em seu último boletim.

O governador da Carolina do Norte, onde o furacão de categoria 1 atingiu o território por volta das 23h de segunda-feira com ventos de até 140 km/h, lamentou a morte de "pelo menos uma pessoa" enquanto enfatizava que "o dano não foi tão sério quanto poderia ter sido".

"Havia muitas árvores que caíram, inundações devido ao aumento do mar, especialmente no sudeste da Carolina do Norte, carros flutuando" em alguns lugares, disse o governador Roy Cooper, entrevistado na manhã desta terça-feira na ABC. "Tivemos vários tornados", disse.

Três horas depois de tocar terra, durante as primeiras horas da terça-feira, Isaías perdeu força até se tornar uma tempestade tropical. À noite, deve perder intensidade à medida que se aproxima do Canadá, informou o NHC.

- Cortes de eletricidade, chuvas "torrenciais" -

Cerca de 370.000 pessoas sofreram cortes de energia na terça-feira de manhã na Carolina do Norte, de acordo com a agência estadual de gerenciamento de emergências.

As empresas de eletricidade recomendaram que as pessoas em casas inundadas desligassem a fonte de alimentação para evitar serem eletrocutadas.

Aproximadamente 300.000 pessoas também estão sem eletricidade no estado da Virgínia, de acordo com o site poweroutage.us.

Os serviços meteorológicos também emitiram avisos de tornado para o sul da Pensilvânia, Nova Jersey, sudeste do estado de Nova York e sul de Connecticut até esta tarde.

"O risco de tornados avançará para o norte ao longo da costa atlântica", alertou o NHC na manhã de terça-feira.

Ventos fortes e chuvas "torrenciais" também podem causar inundações em Nova York, de acordo com a agência de gerenciamento de emergências da cidade.

As autoridades instalaram diques de proteção no sul de Manhattan em caso de aumento do nível da água.

O governo de Nova York pediu aos cidadãos que "evitem todas as viagens não essenciais" e os serviços de ferry foram suspensos.

O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, declarou estado de emergência e também pediu a seus concidadãos que não se aventurem nas estradas.

- ... e o coronavírus -

Os moradores dos estados da costa sudeste dos Estados Unidos estão acostumados, quase todo verão, à passagem de tempestades.

Este ano, no entanto, os preparativos para a chegada de Isaías foram complicados por imperativos relacionados ao coronavírus.

As duas Carolinas sofrem com o aumento de casos de coronavírus, enquanto os Estados Unidos lutam para conter a propagação da epidemia.

O governador Cooper havia recomendado que os moradores se lembrassem de usar uma máscara protetora e de manter distância física, apesar da tempestade.

Cooper explicou na manhã de terça-feira que mais abrigos precisavam ser planejados para permitir o distanciamento social entre os evacuados e que cerca de 150 soldados da Guarda Nacional foram enviados para tarefas de emergência.

Isaías foi rebaixado de um furacão de categoria 1 para uma tempestade tropical depois de contornar a Flórida - um dos epicentros da pandemia de coronavírus - sem causar grandes problemas, mas se fortaleceu ao se aproximar das Carolinas.

Alguns centros de testes improvisados de coronavírus nas lojas deveriam fechar na semana passada na Flórida quando a tempestade se aproximava, mas já foram reabertos.

As autoridades temiam o efeito devastador, acumulado com a crise da saúde, com a passagem da tempestade, mas o "Estado da Luz do Sol" se salvou.

Diante da ameaça, o presidente Donald Trump anunciou que havia declarado estado de emergência para a Flórida e as duas Carolinas com as quais ele poderia liberar fundos federais para enfrentar a crise.

Isaías era anteriormente um furacão no Caribe e deixou uma mulher morta em Porto Rico. Também causou pequenos danos na República Dominicana e nas Bahamas.