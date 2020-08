Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global entra no mercado chileno por meio de acordos de colaboração com duas firmas de Santiago, a firma de advocacia Chirgwin Peñafiel e a firma de consultoria tributária SPASA Consulting. Elas atuam em estreita parceria e adicionam profundidade e amplitude à plataforma latino-americana da organização ao dar continuidade à sua expansão estável.

Fundada em 2009 e liderada pelo sócio-gerente Andrés Chirgwin, a Chirgwin Peñafiel é uma firma com serviços completos de consultoria em direito comercial e empresarial, fusões e aquisições, energia, legislação trabalhista, serviços bancários e finanças. A firma trabalha com diversos clientes corporativos e se concentra intensamente em prestar suporte jurídico a empresas multinacionais que operam no Chile, além de auxiliar empresas chilenas com necessidades jurídicas locais e internacionais. A Chirgwin Peñafiel já foi reconhecida por IFLR1000, Leaders League e Best Lawyers.

"Nossa firma tem o compromisso de proporcionar soluções abrangentes e de qualidade a nossos clientes locais e internacionais", comentou Andrés. "Com os recursos da Andersen Global, poderemos oferecer globalmente as melhores soluções de maneira homogênea. Não vemos a hora de poder colaborar com pessoas que pensam de modo semelhante a nós e valorizam a independência e a transparência ao lidar com as questões dos clientes."

A SPASA Consulting presta há mais de 20 anos uma linha completa de serviços de consultoria com foco em consultoria tributária, serviços de contabilidade e conformidade de folha de pagamento. Sua experiência inclui também profundos conhecimentos e compreensão dos padrões internacionais de declaração financeira (International Financial Reporting Standards, IFRS) e normas de tributação, além de um foco intenso em empresas australianas que atuam no Chile.

"Acreditamos que um trabalho de qualidade requer boa gestão e um relacionamento de confiança com o cliente, além dos conhecimentos específicos de seus negócios e setor de mercado", afirmou Rodrigo Guerrero, sócio-gerente da SPASA. "A abordagem integrada da Andersen Global de prestar serviços tributários e jurídicos é um complemento excepcional para nossa base de clientes atual e o sólido relacionamento de trabalho que já existe entre a Chirgwin Peñafiel e a SPASA Consulting, o que nos confere vantagem competitiva em nosso mercado à medida que seguimos trabalhando com clientes locais e internacionais."

Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, acrescentou: "A Chirgwin Peñafiel e a SPASA Consulting desenvolveram um estreito relacionamento de trabalho. Essas firmas dinâmicas e inovadoras proporcionam um nível de entusiasmo e dedicação que combina perfeitamente com nossa organização. O Chile é uma região importante para nossos planos de expansão na América do Sul, e a estratégia sinérgica das firmas, juntamente com seu conhecimento nos temas em que atuam e experiência no mercado, fortalecerá a plataforma global de nossa organização."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 186 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200804005899/pt/

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.