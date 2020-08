Opas alerta que situação da COVID-19 no Brasil 'continua crítica'

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) alertou nesta terça-feira que a situação da COVID-19 "permanece crítica" no Brasil, o segundo país mais afetado no mundo pela pandemia atrás dos Estados Unidos, com mais de 2,7 milhões infectados e quase 95.000 mortos.

"A situação no Brasil ainda é crítica, ainda não se pode cantar vitória e o importante é continuar implementando as recomendações", disse o diretor de doenças transmissíveis da Opas, Marcos Espinal, enfatizando o "grande número de casos e mortes" em Brasília, São Paulo e Bahia.