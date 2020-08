Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje que dois sistemas de mapeamento móvel de nova geração da YellowScan empregam sensores lidar da Velodyne para obter a alta precisão necessária em mapeamentos aéreos em 3D. Os poderosos sensores lidar da Velodyne geram em tempo real dados de nuvens de pontos georreferenciados, permitindo que os sistemas da YellowScan meçam e analisem uma área com precisão, evitando assim que seus clientes precisem realizar levantamentos manuais demorados e caros.

The YellowScan Surveyor Ultra is a high density and long range mapping solution equipped with a Velodyne Ultra Puck? sensor. (Photo: YellowScan)

YellowScan Surveyor Ultra é uma solução de mapeamento de alta densidade e longo alcance, equipada com o sensor Velodyne Ultra Puck? e adequada especialmente para veículos aéreos não tripulados (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) como drones de aeronaves de decolagem e aterrissagem verticais (Vertical Take-Off and Landing, VTOL) e helicópteros. Com 1,6 kg já incluindo a bateria, o YellowScan Surveyor é o sistema mais leve da empresa e utiliza um sensor Velodyne Puck?. Ele é a solução UAV mais versátil da YellowScan e é produzido para levantamentos urbanos sujeitos a rígidas regulamentações de voo que requerem cargas especialmente leves.

Os dois sistemas da YellowScan contam com novos designs que incluem uma armação de alumínio para fornecer uma estrutura mais forte e melhor dissipação de calor ao sistema. Prontos para voar e conduzir, eles podem ser implementados rapidamente em veículos terrestres e qualquer tipo de UAV. Alternar o sistema entre um carro e um UAV pode levar menos de cinco minutos. Outros novos recursos disponíveis incluem um LED de três cores que exibe mais informações de status aos usuários e a possibilidade de salvar o arquivo .t04 diretamente em um pendrive, dispensando a necessidade de conexão a uma rede para baixar os dados da unidade de medição inercial (Inertial Measurement Unit, IMU).

"Nossos sistemas de nova geração mais leves e compactos oferecem mais versatilidade, já que profissionais de pesquisa podem implementá-los rapidamente a um custo baixo em relação a métodos de levantamento tradicionais", explicou Morgane Selve, gerente de comunicação da YellowScan. "Como os sensores lidar da Velodyne permitem que nossos sistemas sejam totalmente autônomos, eles podem ser instalados de forma rápida em qualquer drone, oferecendo dados com alto nível de densidade para as aplicações de pesquisa mais exigentes."

"Os sistemas de mapeamento móvel de nova geração da YellowScan são robustos e confiáveis, auxiliando as empresas a gerarem dados onde e quando necessitarem", afirmou Dieter Gabriel, gerente de marketing da Velodyne Lidar para a Europa, Oriente Médio e África. "A versatilidade dos sensores da Velodyne permite que os sistemas da YellowScan atendam a diversas necessidades de pesquisa para mapeamento em 3D que somente soluções lidar para UAV leves podem atender."

Com os sensores lidar da Velodyne, as empresas podem desenvolver modelos em 3D precisos de qualquer ambiente para mapeamento móvel de forma rápida e fácil. Os sensores oferecem imagens de visão circundante com alta resolução para medir e analisar com precisão o ambiente. O desempenho, o alcance e o formato compacto dos sensores da Velodyne permitem que os desenvolvedores projetem sistemas versáteis que podem ser configurados para necessidades de mapeamento móvel.

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão circundante em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

