Comunicado do Business Wire :VELO3D

A inovadora em fabricação digital VELO3D e a Lam Research Corporation (Nasdaq: LRCX) anunciaram hoje um acordo de desenvolvimento conjunto que inclui a cooperação em novos materiais e projetos na fabricação de aditivos metálicos (AM) ou em aplicações de impressão 3D para a indústria de semicondutores. A Lam planeja aumentar significativamente o volume de peças produzidas pela AM nos próximos cinco anos.

A fabricação de aditivos permite a transformação da cadeia de suprimentos da produção de peças geralmente fabricadas por métodos subtrativos, a projetos inovadores de alto desempenho que permitam que ágeis cadeias de suprimentos adotem os princípios do setor 4.0. A VELO3D irá desenvolver novas ligas metálicas em sua impressora Sapphire® que são críticas para projetos e tecnologias da Lam. A Lam Capital também investirá um valor não divulgado na VELO3D.

"A Lam Research está alavancando a fabricação de aditivos como um impulsionador da inovação que permite que nossos clientes construam dispositivos eletrônicos menores, mais rápidos, mais poderosos e com menor consumo de energia para uso diário", disse Kevin Jennings, Vice-Presidente Sênior de Operações Globais na Lam Research. "Este acordo de desenvolvimento conjunto se alinha bem à missão da Lam de buscar continuamente novas tecnologias que ultrapassem os limites de projeto e fabricação de produtos. Estamos entusiasmados em liderar a indústria de semicondutores ao agregar valor a nossos clientes da AM."

"A fabricação de semicondutores é um dos melhores exemplos da produção de alto volume, sendo que a Lam exige os mais altos níveis de repetibilidade e consistência para obter controle de precisão em escala atômica", afirma Benny Buller, Diretor Executivo e Fundador da VELO3D. "A VELO3D está bem posicionado para fornecer confiança na impressão 3D em metal devido aos nossos recursos de calibração, metrologia e rastreabilidade digital. Este relacionamento visa acelerar a jornada de inovação contínua da Lam orientada à produção de equipamentos que criam microprocessadores de ponta, dispositivos de memória e vários tipos de produtos relacionados."

A Metal AM é um componente promissor do movimento de transformação digital que reduz a dependência de metodologias de fabricação analógicas. Começando com um arquivo CAD, a AM constrói peças metálicas de produção usando laser para fundir pó metálico fino, camada por camada. A impressão 3D permite cronogramas acelerados, redução de matérias-primas e projetos complexos que são muito difíceis ou caros de fabricar com uso de métodos convencionais.

VELO3D fechou recentemente uma rodada de financiamento de US$ 40 milhões, elevando o financiamento total para a empresa a US$ 150 milhões. Este novo investimento permite à empresa expandir suas capacidades tecnológicas e alcançar lucratividade em meados de 2022.

A Lam Capital é o grupo de risco da Lam Research que investe em empresas inovadoras que abordam os problemas mais desafiadores e de alto impacto da atualidade. Desde tecnologias inovadoras de semicondutores e equipamentos até as tecnologias de IA e Industry 4.0, a Lam Capital investe e faz parceria com startups que estão disrompendo seus respectivos setores. Para mais informação, acesse www.lamcapital.com.

Contato com a Mídia pela VELO3D: Joyce Yeung press@velo3d.com Contato com a Mídia pela Lam Research: publicrelations@lamresearch.com

